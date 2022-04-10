和平警分局谷關派出所長王繼生趁著松鶴部落居民做禮拜前往，宣導遏止不法犯罪。（警方提供）

台中市和平偏遠山區人煙稀少，不法份子可能認為栽種大麻不易遭查緝，且一般民眾大都不知道大麻活株樣貌，和平警分局谷關派出所長王繼生9日趁著松鶴部落居民做禮拜前往，除強化警民合作，也向長者宣導防詐騙及酒駕新罰則，教友們用心聆聽也踴躍建言。

以往舉辦社區治安會議大多利用社區活動中心與居民座談，谷關派出所首次利用教會每週六做禮拜祈禱聽道的機會，事先取得教會同意，與教友們意見交流，利用簡報搭配宣導短片，分析轄區治安、交通狀況，解說最新詐騙手法，及介紹新型態毒品、大麻活株等辨識照片。

王繼生指出，不法份子可能認為和平偏遠山區人煙稀少，栽種大麻不易遭查緝，且一般民眾大都不知道大麻活株的樣貌，本次會議中也讓居民深刻認識大麻，請居民上山務農或打獵時如有發現類似植物或其他不法情事，踴躍向警察檢舉。

和平警分局表示，台中市110年刑案發生數2 萬3062 件，為近5年來最低，刑案破獲率99.28％為近5 年來最高；另去年竊盜案及暴力犯罪破獲率均為六都第2名，將持續要求同仁以「廉能」、「開放」、「效率」、「品質」為四大目標，竭盡心力與時俱進，發揮團隊力量，隨時傾聽民眾聲音，建立優質的居住環境。

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