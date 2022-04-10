台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎中午抵達溪州后天宮。(吳建輝攝)

10日內政部警政署長陳家欽到彰化分局關心慰問，他強調暴力事件是絕不寬貸，將成立專安小組一一偵辦，一個都不會放過。(吳建輝攝)

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎9日行經彰化時，中華統一促進黨總裁張安樂疑要搶轎遭警方制止，爆發多起衝突；顏清標說媽祖喜歡熱鬧，不是惹事，這樣確實不好；10日內政部警政署長陳家欽到彰化分局關心慰問，他強調暴力事件是絕不寬貸，將成立專安小組一一偵辦，一個都不會放過。

9日晚間民生地下道在顏清標壓轎下，十分平和通過民生地下道，沒想到就在中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂抵達後，爆發好幾波推擠衝突，現場棍棒、瓶罐、辣椒水齊飛，甚至還有人大膽堆擠彰化分局副分局長鍾振邦，隨後警方在現場逮捕6名不法份子，依妨害公務偵辦。

而上午鎮瀾宮董事長顏清標在彰化遶境時，被記者問到暴力事件看法，他無奈表示，媽祖是喜歡熱鬧，不是喜歡惹事情，這樣是不對的，大家要心平氣和來迎接媽祖，現在疫情期間，所有工作人員都很辛苦，你看天氣這麼熱口罩一下子就濕掉，一下子就要換了，實在是不需要這樣，一個好好的事情被搞成這樣，真的非常不好。

而陳家欽到訪彰化分局時，還頒發慰問金10萬元，他接受媒體聯訪表示，每年大甲媽舉辦遶境活動時，都會動員大批警力來維持秩序，所有的警察同仁都相當辛苦，從白天值勤到深夜，遶境是神聖的宗教活動，信眾都應該遵守相關規定，如果在現場發生暴力事件，挑戰公權力，警方將強力執法，依現行犯逮捕。

陳家欽也說，昨晚彰化有黑道幫派份子假借參加宗教活動的名義，來搗亂社會秩序，目前包括刑事警察局、彰化縣警察局等單位，都已經成立專案小組，將一一偵辦；彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成也說，已經收到彰化分局呈送資料，最快在今天通知張安樂到案說明。