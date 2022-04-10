小熊、釀酒人10日的比賽幾乎成為一場砸人大戰，全場出現5顆觸身球。釀酒人麥卡勤（Andrew McCutchen）第8局被砸中之後，終於爆發了雙方板凳清空的對峙，小熊投手湯普森（Keegan Thompson）遭主審驅逐出場。最後小熊9-0完封釀酒人。

Benches clear after Cutch gets drilled by a pitch. Contreras, Happ were hit earlier in the game for the Cubs 👀#ThisIsMyCrew pic.twitter.com/5JzmflKOjr — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) April 9, 2022

麥卡勤說：「當我上場打擊的時候，每個人和他們的媽媽都知道我一定會被砸。」麥卡勤連續4球都沒揮棒，但是球投得離他愈來愈近，最後一顆時速93英里（149.7公里）四縫線打在他腰上。麥卡勤走向一壘時不斷嗆聲投手湯普森，小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）也跟上來吵架。麥卡勤指控康崔拉斯根本沒打算接住那球，他連手套都沒擺出來，顯然投手蓄意砸人。

小熊馬崔格（Nick Madrigal）首局上第一個挨砸，第4局小熊康崔拉斯被砸，第7局小熊哈普（Ian Happ）被砸，哈普挨的這一擊很重，導致他膝蓋受傷退場。前3發觸身球都是小熊挨砸，因此第8局他們就砸了麥卡勤，被主審認定為報復。第9局釀酒人葉利奇（Christian Yelich）成為此戰第5個被砸的球員。

國聯中區這兩支隊伍近年開始互砸，小熊上季砸了釀酒人球員18次，釀酒人回擊12次。小熊捕手康崔拉斯生涯挨了釀酒人投手15顆觸身球。除此之外，此戰是小熊一面倒在進攻，沒有全壘打但是10支安打就攻下9分，日籍打者鈴木誠也單場3打點，包括犧牲打、安打、保送擠回隊友，這也是他大聯盟生涯首次進帳打點。