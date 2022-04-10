美國情報官員透露，俄羅斯總統普丁可能利用美國支持烏克蘭為由，下令對美國政治展開新一波干預。

俄羅斯總統普丁曾強調，沒有確切證據顯示俄羅斯介入美國政治。

美聯社9日引述多名熟悉內情的匿名人士指出，儘管目前美國情報機構還未發現普丁已下達如介入2016、2020美國總統大選等類似措施的證據，不過鑑於普丁對西方的反感、以及不斷公開批評烏克蘭，美國官員相信，普丁可能會將華府對烏克蘭的支持，視為對他本人的直接侮辱，促使他進一步將目光瞄準美國另一場大選，目前尚不清楚莫斯科將使用何種方式、或試圖推動哪一位候選人。

美俄關係已降至冷戰以來新低，華府持續軍援烏克蘭，同時帶頭制裁俄羅斯。沒有跡象顯示俄烏戰爭將很快結束，部分專家預期，在俄羅斯將資源投入烏克蘭戰事之際，莫斯科可能會延後報復行動，不過智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）保障民主聯盟（Alliance for Securing Democracy）副主任薩爾沃（David Salvo）表示，在烏克蘭之後，幾乎可以確定這支元氣大傷的俄軍將再度祭出混合戰術，對其他盟國造成巨大破壞。

俄羅斯過去被控用來對付敵人的招數包括散播假資訊、在西方國家擴大親俄聲音，以及發動網攻擾亂政府運作。

針對外國勢力威脅，美國情報官員正為國會授權成立的一個新機構制訂計畫，該機構聚焦俄羅斯、中國大陸等敵國在美國境內的影響力活動。

針對報導，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）發言人海伊（Nicole de Haay）拒絕評論，俄羅斯駐美國大使館並未回應。