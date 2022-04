美國情報官員透露,俄羅斯總統普丁可能利用美國支持烏克蘭為由,下令對美國政治展開新一波干預。

俄羅斯總統普丁曾強調,沒有確切證據顯示俄羅斯介入美國政治。

美聯社9日引述多名熟悉內情的匿名人士指出,儘管目前美國情報機構還未發現普丁已下達如介入2016、2020美國總統大選等類似措施的證據,不過鑑於普丁對西方的反感、以及不斷公開批評烏克蘭,美國官員相信,普丁可能會將華府對烏克蘭的支持,視為對他本人的直接侮辱,促使他進一步將目光瞄準美國另一場大選,目前尚不清楚莫斯科將使用何種方式、或試圖推動哪一位候選人。

美俄關係已降至冷戰以來新低,華府持續軍援烏克蘭,同時帶頭制裁俄羅斯。沒有跡象顯示俄烏戰爭將很快結束,部分專家預期,在俄羅斯將資源投入烏克蘭戰事之際,莫斯科可能會延後報復行動,不過智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund of the United States)保障民主聯盟(Alliance for Securing Democracy)副主任薩爾沃(David Salvo)表示,在烏克蘭之後,幾乎可以確定這支元氣大傷的俄軍將再度祭出混合戰術,對其他盟國造成巨大破壞。

俄羅斯過去被控用來對付敵人的招數包括散播假資訊、在西方國家擴大親俄聲音,以及發動網攻擾亂政府運作。

針對外國勢力威脅,美國情報官員正為國會授權成立的一個新機構制訂計畫,該機構聚焦俄羅斯、中國大陸等敵國在美國境內的影響力活動。

針對報導,美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)發言人海伊(Nicole de Haay)拒絕評論,俄羅斯駐美國大使館並未回應。