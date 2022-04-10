不少人趁連假時外出遊玩，因此收假後反而更累，身體處於疲憊狀態，讓不少人誤以為生病了。家庭醫學科醫師陳敬睿表示，每次放完連假，門診都會出現許多因身體過於疲累的患者，不過若感覺到厭世疲倦，其實並不一定是身體疾病，也有可能是心理疾病造成，並列出3種原因。

家庭醫學科醫師陳敬睿在臉書粉專提到，身體出現倦怠感可依發生原因分類，分別是生理性、心理性和身體性的倦怠，而生理性和心理性倦怠可透過心理諮詢或改變生活型態改善，不過若出現身體性倦怠，則可能是由疾病所引起的不適。

生理性倦怠與生活作息不正常有關，當民眾工作時間過長，處於壓力過大的情況時，會導致人體睡眠品質不佳，因而造成疲憊倦怠，此外，節食減肥、懷孕，也可能會因生理變化而感到倦怠，而心理性倦怠主要與長期倦怠、憂鬱或焦慮有關，民眾需至戶外走走多活動，別以為睡覺能改善疲倦感，過度休息或睡覺反而會越睡越累。

而身體性倦怠與疾病、藥物或菸酒有關，除了透過充足睡眠和休息改善外，還須進行血液、尿液或超音波等方式檢查，找出造成疲累的原因，陳敬睿醫師也提醒，如果倦怠感持續1個月以上，可能會對生活造成影響，民眾要正視這項問題，在就醫排除其他疾病造成原因後，可透過心理諮商或改變生活型態讓身心靈放鬆。

●身體性倦怠原因：

1.感染性疾病：病毒性肝炎、HIV。

2.內分泌疾病：甲狀腺功能低下、甲狀腺功能亢進、慢性肝炎。

3.心肺疾病：心衰竭、睡眠呼吸中止症、慢性阻塞性肺病。

4.血液腫瘤疾病：貧血、惡性腫瘤。

5.藥物：服用肌肉鬆弛劑、第一代抗組織胺、抗憂鬱劑、鴉片類等藥物也會造成倦怠。