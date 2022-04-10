中天綜合台《同學來了》明（11日）晚播出主題「星二代交女友，明星媽媽最在意〝這檔事〞」，邀來女星狄鶯、余皓然和星二代孫安佐、韓靖，各自分享對感情的看法及經驗。

個性率直的狄鶯，在聊到婆媳話題時，坦言和婆婆在相處一陣子後，關係變得「遠香近臭」，她解釋因為人與人相處的習慣不同，多少會有磨合期，加上自己的個性很直接。狄鶯舉例在「習俗」這件事上，婆媳的看法就有差異，每逢春節婆婆堅持在家中貼春聯招喜氣，一貼就是上百張，對於婆婆的好意她只能無奈接受，但會請老公孫鵬在春節過後把春聯撕下清乾淨，如此一來就能巧妙地避免家庭紛爭，對此狄鶯語帶得意：「婆婆為難的不是我，而是她兒子！」

《同學來了》余皓然、韓靖。(中天綜合台提供)

至於選媳婦，狄鶯只有一個條件就是「善良」，對於兒子的感情生活她給予完全的尊重，只要兒子喜歡就好！言談中流露滿滿的母愛。狄鶯也不忘呼籲全天下的父母：「只要你真心愛你的孩子，就不要干涉他的感情，人生是他們自己要過的，不是要跟你過的！」同樣身為媽媽的余皓然則有不同的看法，對於選媳婦的條件她提出「長相條件不能比自己差」，話一出口便讓狄鶯直搖頭！余皓然表示因為了解兒子對自己的要求也很高，認為女生在婚後也該好好打扮自已，才能緊抓兒子的心，於是列出這個條件。更多精彩內容就在每週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。