嗆賴香伶「管好自己的狗」被要求道歉 柯文哲拒公開：會私下跟她講

民眾黨主席柯文哲因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名，痛罵中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」惹議。民進黨立委吳思瑤直言，講這種話的人，一定是不愛毛小孩的，甚至根本是貶抑動物的，並痛批「誰家的市長領回去！首都市民憤怒的回應」。

吳思瑤表示，講這種話的人，一定是不愛毛小孩的，甚至根本是貶抑動物的，很遺憾，這個人是我們的首都市長，有這種市長，可以想見台北市政府對友善動物的政策是何其漠視及被動。

吳思瑤指出，認養校園友善犬的推廣，比起全國，台北真的是敬陪末座，她爭取農委會及教育部國教署共同支持，補助願意認領養校貓校犬的經費所需，為的就是從校園倡導正確的動物福利觀念，實踐生命教育。

她說，台北市僅12所公立學校認養犬貓，參與率僅0.52％，執行成效也連續4年居於六都之末，中央有補助政策全國都大推，唯獨北市府推動不力，擁有最豐沛資源的首都卻在生命教育上嚴重不及格，從柯文哲身上， 就知道從小灌輸孩子正確的友善動物管理有多重要。

吳思瑤強調，自己深入校園宣傳校園友善犬的政策，這麼做除了為弱小的生命找家，解決流浪動物問題，也讓孩子從小培養正確的友善動物觀念大家在努力做的事，現任市長柯文哲顯然毫不在乎，也不會用心。「誰家的市長領回去」，這是自己發自內心的聲音，也是首都市民憤怒的回應。