理想混蛋受邀屏東三大日音樂節演出。（屏東縣政府提供）

大淵受邀屏東三大日音樂節演出。（屏東縣政府提供）

「屏東三大日音樂節」8日起一連3天登場，昨由瘦子壓軸獻唱，他首度來到三大日演出，率樂團、DJ陣容一連飆唱〈伯父〉、〈稱讚她的美〉等歌讓台下陷入搖擺陶醉狀態，現場宛如大型派對般搖擺開心跳動，他不忘呼籲：「口罩都不要拿下來，我求你們，盡量把防疫做好，我們才能團聚在這裡！」最後〈Amazing〉在全場手機燈海應援劃下完美句點。

近來台灣疫情來襲，主辦單位在現場祭出高規格防疫措施，全程遵守中央CDC防疫相關規定，加派人手於入口處查核實名制、量體溫及手部消毒，做好人流控管，活動區域更不定時加強清消，場內則有充足人力，管制民眾佩戴口罩及禁止飲食等防疫事宜。根據CDC指示，目前是在「正常生活下積極防疫」更明確表示，「不會因一人染疫而停辦大型活動」，且屏東境內並無大規模之疫情發生，本週全台各地舉辦之宗教遶境、歌手室內演唱會均如期舉辦，三大日主辦單位在審慎評估下，決定正常舉辦，避免相關觀光旅宿、飲食消費等多數商家損失。

這場被譽為南台灣最盛大的音樂慶典，10日邁入演出最後一天，由金曲歌后徐佳瑩壓軸與人氣樂團動力火車，聯合擔任雙壓軸陪伴樂迷嗨到最後，包括小宇宋念宇、金曲新人壞特？te、魏嘉瑩及琳誼輪番獻唱。徐佳瑩超期待能品嚐屏東肉圓，對於粉絲們敲碗想聽招牌歌〈身騎白馬〉，她透露：「這次歌單有安排一些經典歌曲，請大家期待一下。」動力火車之前剛完成台北小巨蛋演出，接下來5月將到高雄巨蛋開唱，這次屏東粉絲在家鄉就能聽見小巨蛋等級的演出，預告飆唱〈忠孝東路走九遍〉、〈我很好騙〉等經典K歌。