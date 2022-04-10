周末、國定連假是大家休息的時間，大數據公司Akamai最新分析，亞洲地區的長假期間，常是惡意殭屍網絡活動的最高峰，日本2022年1月新年假期前後，零售業遭受惡意殭屍攻擊的倍數增加了150％，這些攻擊在假期後持續了數週，類似的攻擊模式與在中國市場也被觀察到。

Akamai出身於美國麻省理工學院MIT的創業團隊，核心業務是網路保護與監測，運用白帽駭客和機械人追蹤互聯網流量，為安全團隊找出可操作的數據，以納入網頁的防禦。該公司表示，惡意網攻者提高攻擊量，會抓取數據、耗盡客戶帳戶、破壞網址功能，給企業帶來了巨大的成本支出。

該公司研究人員在2021年末至2022年初的假期期間，監測並分析整個亞太區的潛在惡意殭屍網絡攻擊數據，除了日本的新年長期，中國市場裡的惡意殭屍網絡攻擊，在中國農曆新年期間也增加了15％。

Akamai團隊指出，其實惡意網攻全年都在活動，且歐洲、中東、非洲和美國的聖誕、年終假期的網路高流量期間，也曾出現類似的激增，但中國和日本的零售商和電子商務服務興盛，網路流量龐大，早已是網絡攻擊的誘人溫床。

以中國為例，網路攻擊從2021年11月雙11購物節就開始上升，這段期間殭屍網絡攻擊增加兩倍，Akamai團隊說，儘管稍後逐漸下降，但攻擊量居高不下，然後隨著農曆新年期間零售流量的增加，網攻再次達到頂峰，顯示出假期期間的大量流量，讓機械駭客更容易掩蓋攻擊。此外，在此期間，客戶更有可能使用最新的信用卡資訊和憑據，更新個人網路購物資料，從而為攻擊者提供更有利可圖的目標。