新北市新莊公園一路海砂屋都更案今（10日）開工動土。（都更處提供）

新北市新莊公園一路海砂屋都更案今（10日）開工動土。（都更處提供）

新北市新莊公園一路海砂屋都更案今（10日）開工動土。（都更處提供）

新北市新莊公園一路海砂屋都更案今（10日）開工動土，該案是透過市府協調、新北住都中心專責輔導、實施者及住戶共同努力下達到全體同意，預計2026年完工，住戶都很期待能入住新家。

都更處表示，該案位於新莊區新泰國小旁，基地面積約3291.60 平方公尺，更新前為91戶，當地在2015年6月經鑑定為海砂屋，原屋況多處龜裂及鋼筋鏽蝕裸露的狀況，實施者於2015年6月提出都市更新事業計畫申請，市府透過防災都更小組強化意見聚焦、加速審議。

申請時原有15戶未同意且許多陳情意見，審議過程市府協助召開3次正式協調會及多次非正式會議，住戶也自行成立重建委員會，共同協助實施者與住戶間的溝通，最後權利變換計畫核定時餘3戶未同意。

去年市府成立新北市住宅及都市更新中心，主要任務就是除了配合市府政策擔任都市更新實施者，主導公辦都市更新之外，亦可用專業第三部門的角度協助公私部分的合作；本案為住都中心與民間實施者合作的第一案，在去年 7 月與禾蓮開發簽約，透過都更專責機構擔任全案顧問，以專業第三方的角色協助下，化解最後 3 戶對都更的疑慮，順利達到全體同意，免除市府代為拆除程序。

本案更新後建築物預定興建3棟，地下5層、地上20、14、3 層之住商大樓，戶數為174戶，臨公園一路側將留設 4 公尺人行步道，並協助足寬開闢新泰國小旁的計畫道路，促進基地及周邊環境品質及交通之改善，該棟建築將申請銀綠建築標章，兼具環保又安全，讓住戶能安心住進新家，都更不僅是未來住的安全，也要周邊環境一起提升，增進公共利益。