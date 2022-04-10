IC通路商文曄(3036)3月營收雙增加，第一季營收更是超越財測目標，後續文曄將將持續投資於高成長半導體領域產品，持續拉升市占率以帶動營運績效。

文曄3月自結合併營收約472億元，月增加約45%，較去年同期營收增加約40%。

文曄第一季受惠非手機應用別因需求維持強勁，重點投資的明星應用領域如車用電子、工業與儀器、通訊等加持，單季累計合併營收約1279億元，與去年同期相較年增率約達31%，超越財測目標。

文曄展望長期半導體市場需求樂觀，將持續投資於高成長的產品應用如電動車、能源管理、資料中心、5G產品等，持續追求優於市場的成長性與市占率的提升，並且將持續進行數位化提升營運效率與降低營業費用率。

根據統計，文曄於2016年至2021年間美元計價營收年均複合成長率達28.3%，大幅優於Gartner統計的同時期全球半導體市場的年均複合成長率9.7%，顯示文曄市占率持續大幅的提升。