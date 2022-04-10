嗆賴香伶「管好自己的狗」被要求道歉 柯文哲拒公開：會私下跟她講

民眾黨主席柯文哲因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名，被爆料在內部會議中飆罵中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」惹議。對此，民眾黨立委蔡壁如護航稱， 朝野政黨協商人選難免口出惡言，民眾黨只是個還在磨合成長的小黨，第四權應該更關注民進黨、國民黨等大黨的動向。

蔡壁如指出，成立政黨到現在兩年半的時間，一路走來並不容易，要在藍綠政黨的夾殺之下走出一條生路，更是驚險萬分。

她指出，台灣民眾黨是民主的政黨，任何人、任何意見都可直言，這次又是民眾黨建黨以來，首度參與地方選舉，各種紛擾、爭議是預料中事，重要的是吵過後，大家能夠一致對外，爭取2022最優成績，大家應該更團結，想著如何讓民眾黨壯大，朝執政的目標邁進。

蔡壁如坦言， 朝野政黨協商人選難免口出惡言，甚至刀光劍影，民眾黨只是個還在磨合成長的小黨，第四權應該更關注民進黨、國民黨等大黨的動向。