國民黨台北市議員羅智強表態角逐桃園市長選戰，引發在地基層反彈，對此，羅智強表示，自己探望老爸時，老爸語帶不捨的對他說，「你不要再為難他們，也為難自己了」，聽到老爸這句話，自己才意識到，他也讓老爸擔心了。

羅智強今（10日）在臉書發文表示，自己探望老爸時，老爸正在看網路上的政論節目，忽然語帶不捨的對他說，「你不要再為難他們，也為難自己了」。聽到老爸說了這句話，自己看著老爸緊蹙的眉頭，也是一股不捨湧上，他也讓老爸擔心了。

羅智強直言，自己後來把新書拿給老爸，老爸說，「他現在視力太差，已經看不到字了，看節目其實也只是在聽聲音而已」。於是，自己打開書本，念了其中幾個章節給老爸聽，並告訴老爸，這本書，裡面有很多老爸和老媽在風雨人生裡的奮鬥故事，也算是，爸爸和媽媽另類的人生傳記。

許多網友都在其po文底下留言表示，「平凡的父母親，在任何時候，任何情緒，都可以無拘無束侃侃而談」、「爸爸是個好爸爸！兒子也是個好兒子」、「看到羅爸爸慈祥和藹的眼神，就看到羅智強單純為民服務的心」、「走自己的路！羅智強加油」。