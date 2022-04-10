1名女網友在《Dcard》寫下，女閨蜜原先都與男性交往，某次酒後亂性後，意外與1位女同志發生性關係後被掰彎，兩人至今已穩定交往1年。奇葩的貼文一出，立刻引起網友熱議。

原PO在社群網站《Dcard》發文，透露女閨蜜小花（化名）又渣又漂亮，酒後亂性已成日常，小花見怪不怪，不會細細交代每段一夜情，而她先前卻突然接到小花的電話，小花在電話中自爆，「昨天我跟1個很帥的人睡了，他真的很帥，我在上床之前已經暈船，但他好像是個女的」。

小花說，對方似乎是用矽膠或塑膠製的假陽具和她發生性關係，她過程中覺得下體感受很怪，只是不太確定真相，決定再和對方約一次「驗明正身」，事後小花再次向原PO更新，證實對方是女生，而且上床的過程中從頭到尾都穿著內褲，小花索性跟著感覺走，決定和該位帥氣的女同志交往，讓原PO聽了哭笑不得。原PO也補充表示，閨蜜與女友至今已交往滿1年，希望她們能百年好合。

網友們看到後紛紛留言：「好荒謬，可是好好笑」、「結局整個大反轉好好笑，但還是恭喜恭喜欸」、「感覺是一對高顏值情侶」、「我比較好奇能讓人近距離接觸還分不出性別是多帥」。