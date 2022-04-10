受全球新冠疫情、航運塞港等影響，飼料成本上漲不見天花板，有鴨蛋農指出，現在鴨蛋產地價來到每台斤40元，已持平歷史高價，加上現在國際局勢不確定性因素太多，但可以預見，再過幾天，鴨蛋價格恐創歷史新高。

中華民國養鴨協會理事長陳自成表示，新冠疫情對各行各業都產生衝擊，尤其飼料原物料價格因為航運不確定因素大漲，價格也不斷上漲，幾乎看不到天花板。

陳自成指出，鴨蛋有分3個等級，出產6個月的鴨蛋做皮蛋專用，也就是現在的每斤40元的等級，即「新蛋」；6個月之後到1年的「老蛋」用來做鹹蛋，每斤約37元；至於超過1年「加工蛋」用來作鹹蛋黃，約每斤28到32元之間。

陳自成說，約莫10年前的黃病毒影響蛋鴨產蛋率，那時每斤創下40元的史上新高，之後最高都是維持在每斤36到38元，目前每斤40元和歷史高價持平，因應端午節前的到來，以及之前缺雞蛋導致鴨蛋被抽離來代替，「現在已經持平歷史新高了，加上原物料一直漲價，之後價格很可能會再創歷史新高」！

彰化王姓蛋農指出，因應原物料價格上漲，全台灣餐廳、小吃攤等用蛋成本不斷往上加，飼料玉米也從原本每公斤7到8元漲到最近的12元，畜產用的微量元素、藥品也都漲得不像話，業者額外支出的成本到後來還是全民買單。

該農民指出，政府去年稅收超收4000多億，若撥點經費補助玉米2元，整體飼料成本就會降1到2元，當飼料成本往下降，農民獲利空間就不會被壓縮，價漲也就只是季節性需求，之後也會慢慢調節吸收過去。

農委會畜牧處副處長江文全表示，一般來說端午節、中秋節前鴨蛋都會漲2元左右，尤其中秋節後1個月左右價格就會跌回來，和雞蛋相比鴨蛋有貯存優勢，因此價格不會上漲那麼明顯。

至於是否會因應蛋農建議規劃飼料補助措施來降低產蛋壓力？江文全指出，一切都回到市場機制，目前沒有相關規劃。