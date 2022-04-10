本土+431！新北143例最多 屏東「娛樂圈」爆量超車變全台第4

本土新冠肺炎疫情持續攀升，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增431例本土個案，屏東因為「娛樂圈」小吃店群聚，一口氣新增20例個案，新增個案超車，成為單日全台第四。144例境外個案。且又新增4名中症個案，全台中重症個案累積14名，分別為2名重症、12例中症。

指揮官陳時中表示，今天新增的431例本土個案，比昨天442例稍微減少，不排除假日檢驗比較少或是通報比較慢，還是可能會增加。

本土今新增431例，境外移入144例。(指揮中心提供)

今天本土疫情新增431個案，各縣市分佈情況，以新北市最多有143例、台北67例、桃園45例、屏東也超車，來到31例，基隆也有28例，另外高雄、台南宜蘭新竹共18個縣市都有出現個案。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增4名中症病患，0重症（重症個案的定義為有住進ICU病房者）。4名中症病患中，其中1名50多歲女性，不曾接種過疫苗，本身有心臟疾病史。

另外3名則皆有接種過，其中2人接種3劑量，有60多歲男性本身沒有慢性病史，仍發生肺炎。另外1人打兩劑，有慢性病史。

4/9入境落地採檢結果。(指揮中心提供)

4/10入境落地採檢結果。(指揮中心提供)