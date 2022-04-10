一名人妻在臉書上分享，她產後乳量較大，在大伯一家同意下會將多餘的乳分給侄子喝，只是婆婆意見超多又脫序，不僅曾自掏胸部為了試探寶寶有無尋乳反應，還抱著侄子對她喊「奶媽」，讓她超級不開心。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱她先前與大嫂差不多時間產子，大嫂因體質關係乳量不足，而她幸運地母乳充足，前期除了餵飽兒子外，母乳還有剩，在詢問醫生意見以及大伯主動提議之下，她開始把多餘的母乳分給侄子。

人妻續說，未料婆婆意見超多，在餵母乳第2月時，質疑母乳營養不夠、寶寶會黏媽媽等理由，一度要求讓寶寶餵配方奶；人妻解釋，她都是擠乳到瓶子中，並非親餵，何來寶寶黏媽媽的說法，甚至婆婆還曾試探性地掏自己的胸部試探寶寶，讓她超崩潰。

人妻說，婆婆曾抱著侄子對她說，「來～這個要叫奶媽」，讓她聽了十分不舒服，更因婆婆多度干涉育兒，使她後來產後憂鬱，奶量驟降，無法有多餘的乳量提供給侄子，婆婆見侄子體重停滯，又有意無意地提到沒長胖是因為奶不夠營養，令她有被責怪奶量不夠的感受。

文章曝光後，不少網友力挺原PO，紛紛表示，「真沒水準的老人，還自以為幽默」、「天啊，我看到掏奶跟叫奶媽真的完全無法接受！」、「婆婆掏奶完全很母湯欸」、「這狀況真的是只能搬出去欸，太可怕了」；還有網友建議，「直接黑化！天下無敵」。