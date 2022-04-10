今年改披統一獅隊戰袍的胡金龍10日首度「回娘家」，面對前東家富邦悍將，擔任先發第5棒、左外野手，這是他相隔658天再度在新莊出賽，對此胡金龍平常心面對，「不要再說什麼復仇者聯盟，沒有要復仇，就是比賽而已。」

胡金龍過去效力富邦9年，不過在2020年中就爆發出「胡弟事件」，之後遭到球團冷凍，去年底合約到期後成為自由身，季後轉披獅袍延續職業生涯。

上次在新莊球場出賽已是2020年6月21日，相隔658天再度回到熟悉的新莊球場，胡金龍沒有特別情緒起伏，「平常心而已，在這邊大家都合作很久，就是比賽而已，不要再說什麼復仇者聯盟，沒有要復仇。」來到球場後他也有去跟老戰友打招呼。

8日在延長賽敲出追平陽春炮，相隔672天再開轟，他也「入境隨俗」繞完蕾後回到休息室跳舞，他以高爾夫為靈感跳起「推桿舞」，他說：「那是臨時想到的，有人說這一洞是PAR 4的，4桿洞320碼，剛好跳到旗桿邊，就補個推桿。」至於下次開轟要跳什麼？胡金龍笑著說：「不能講，透露就不好玩了。」