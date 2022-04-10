天使先發投手辛德加在第6局被換下，無失分取得勝投。（美聯社）

太空人王牌投手韋藍德（Justin Verlander）暌違624日重返大聯盟投手丘，他在2020年開刀進行韌帶重建手術，報銷兩個球季。此戰韋藍德對天使先發5局失1分，送出7次三振，無奈天使投手「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）更是神勇，攜手牛棚合力以2-0完封太空人。韋藍德回歸首場吞下敗投。

Verlander is back!! What an amazing performance. Here are his 7 strikeouts pic.twitter.com/RJ0xAVkBcc — Apollo Media (@ApolloHOU) April 10, 2022

另一個重頭戲是韋藍德對決大谷翔平，他的速球回到受傷前的水準，平均94.6英里（152.2公里）。擔任開路先鋒的大谷首打席吞下三振，卓奧特（Mike Trout）兩好球時打成全壘打牆邊的飛球出局，安森尼阮棟（Anthony Rendon）也被賞了老K，韋藍德首局就讓天使3位主力三上三下。

2局上天使沃許（Jared Walsh）逮中第一球轟出陽春炮。第3局大谷再上來，兩顆界外球之後被一顆內角滑球三振。第5局大谷仍是被一顆內角球站著三振，這球其實些微偏離了好球帶，天使主場球迷對判決報以噓聲。大谷此戰4打數掛零。卓奧特首局被沒收全壘打之後，他對韋藍德也是打不出去，直到太空人換投，卓奧特第8局成功轟出陽春炮。

這場韋藍德是手術後回歸首戰，辛德加也是一樣在2020年動了韌帶手術，辛德加被老東家大都會放棄，季外加盟天使，首戰就以5.1局0失分的勝投來報效新東家。韋藍德用掉80球，辛德加76球，下次預計可以投得更久。