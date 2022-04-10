太平警分局針對長龍路段實施交通大執法，本次執法亮點也特別對在路旁捕捉車輛過彎的「追焦手」實施舉牌勸導。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區長龍路沿線俗稱136線道，經常是重機車友熱門車聚及追焦的地點，為避免騎士耍帥超速過彎壓車導致自摔，太平警分局於9日起將針對長龍路段實施1個月交通大執法，除加強取締噪音、改裝車輛及機動測速照相外，本次執法亮點也特別對在路旁捕捉車輛過彎的「追焦手」實施舉牌勸導，首日舉發21件，計勸導「追焦手」8人次。

有鑑於太平頭汴山區長龍路沿線近期頻發生重機車自摔或自小客車過彎自撞邊坡事故，甚至上週1名年輕的重機車騎士因過彎不慎摔落山溝，釀成死亡悲劇。太平警分局為維護山區沿線居民及用路人安全，於9日起將規劃1個月於假日或連續假期時段執行路檢、測速及巡邏等交通稽查勤務，警方也首度針對路旁用鏡頭捕捉車輛過彎速度感之「追焦手」實施勸導，透過員警以舉牌宣導方式逐一口頭柔性勸導，無非是希望保護拍攝者及用路人安全。

礙因目前交通法規對「追焦手」並無相關規範，但追焦手為捕捉拍攝經典畫面，多選在彎道處，尤其是拍攝重機車壓車過彎的剎那間，惟彎道易生交通事故，讓追焦手曝露在危險中。

警方表示，首日勤務共出動近30名警力，於長龍路至赤崁頂沿線執行路檢、機動測速及巡邏稽查等小區域封鎖勤務，共計取締無照(含越級)駕駛9件、未依規定變更車體6件、超速6件及勸導追焦手8人次，違規部分均依道路交通管理處罰條例等規定依法掣單舉發。

太平分局分局長葉志誠呼籲車友務必遵守交通規則，因山區邊坡路面常有濕滑或生長青苔情事，進入彎道時更要減速慢行，避免發生事故，開心出遊、平安回家。