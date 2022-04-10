陳姓男子去年5月9日在新北市淡水區大忠街巧遇前女友，騎車的人是前女友的新歡，陳妒火中燒，開車衝撞前女友，導致前女友乘坐的機車倒地，陳與黃姓友人更拿出甩棍、空氣槍緊追在後，嚇得陳的前女友和新歡躲進餐廳，陳因而罷手，黃男趕緊逃跑，將空氣槍藏到停車場內的消防箱內，警方獲報後循線逮捕2人，士林地檢署依恐嚇、非法持有手槍罪嫌起訴。

案發前，陳男認為前女友另結新歡，因而與黃姓友人借車，車上載著黃男、黃妻，3人行將淡水大忠街，陳看到前女友，立即駕車撞倒機車，陳、黃又拿出甩棍、空氣槍一路追趕，直到前女友躲進一間火鍋店內，尋求店家協助，黃則跑到一半返回開車，並將車輛開進公有停車場，將槍枝放入消防箱內。

案發後不到1小時，警方循線逮捕陳、黃2人，並起出作案用的槍枝，4顆子彈，黃坦承持有，但否認恐嚇，辯稱陳男突然暴走，他和妻子攔不住，而陳男則否認傷害，辯稱是要攔住機車，不小心發生碰撞。

起訴指出，陳男觸犯傷害、恐嚇、強制以及毀損罪，而黃男依持有具有殺傷力的手槍罪、恐嚇罪起訴，在場的黃妻則不起訴。