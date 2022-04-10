中油又中鏢！中油林園石化廠芳三組芳香烴工場傳出有1名員工確診，該員工昨天上班前入廠，因有不適症狀，快篩為陽性，經送醫做PCR也驗出陽性。該工場今天暫時停爐，林園廠啟動預防性機制，全廠1000多名員工篩檢，目前未傳出有其他確診。

該名三芳工場技術員家住屏東市，因此病例將歸為屏東縣確診數。該員昨(9日)晚間搭乘中油交通車到中油林園廠上班，途中感覺到喉嚨痛等不適症狀，入廠前主動告知，經快篩呈現陽性，最後送到醫院PCR檢測為陽性。

中油石化事業部已成立應變中心，並依中央流行疫情指揮中心相關規定及送高市府的防疫計畫書，啟動防疫應變機制；與確診者同車的同仁和司機、確診者工場同班同仁，及其他班同仁等同步進行快篩，皆為陰性，正安排PCR檢測中、工場也完成清消。目前林園廠主要製程維持正常運轉，生產安全無虞。

石化事業部表示，自2月份起實施防疫出入管制，訪客及承商等，進廠必須量測體溫、佩戴口罩及已施打3劑；如只施打2劑以下者，還要提供7天內的快篩陰性證明，始得進廠。石化事業部將持續密切監控疫情發展，並依中央及地方政府相關防疫規定，執行防疫措施與應變。