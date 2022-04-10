威力彩頭獎連續槓龜15期，下期（4／11開獎）累積獎金飆至6.6億元，對此，命理專家小孟老師在臉書PO文點名4星座、4生肖的偏財運極高，且命中有福報，同時他也列出財神方位及好運時辰供民眾參考。

▍Top4：牡羊座

太陽與凱龍星移入牡羊座的本命元辰宮位，顯示牡羊座財水充沛，財富能量旺到爆表，能招來好運財氣，建議下注前冥想金色的龍或老虎，再到投注站下注，說不定會有好事發生。

▍Top3：水瓶座

土星與火星飛轉水瓶座的本命宮，顯示4月11日水瓶座財運看俏，財氣飽滿充足，建議下注前在紅包袋內放一張一千元，以及一條紅線，就能綁住財富、開啟財庫，讓財富不斷噴發。

▍Top2：處女座

火星加快移入處女座的偏財投資宮位，並且進入五宮，顯示你可以尋找家人幫忙下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話後再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

▍Top1：射手座

木星與海王星加速移入射手座偏財宮位，海王星與木星兩星互相照耀射手的財寶庫，建議下注前可吃代表太陽的黃色食物後再去下注，如香蕉、地瓜、玉米，藉由太陽的金黃色能量吸收大量財氣入庫，將能帶旺財氣。

●今日好運生肖：雞、馬、鼠、蛇

●開運財神方位：南方，建議尋找住家或辦公室南方的投注站來下注

●好運時辰：早上09：00～11：00；下午15：00～17：00；晚上17：00～19：00