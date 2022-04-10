全球記憶體領導品牌威剛(3260)(ADATA Technology Co., Ltd.)推出最新款外接式固態硬碟Elite SE880，搭載USB 3.2 Gen2 x2的傳輸介面，讀寫速度高達2000/2000 MB/s；同時，SE880承襲Elite系列優雅血統，外觀設計簡約洗鍊，搭配輕質鋁金屬外殼，讓SE880兼具內在性能與外觀顏值。除此之外，SE800更可滿足創作者隨時進行大型檔案編修，讓創意靈感不受空間與設備限制，同時還還能支援 PS5、XBOX 新世代遊戲主機，以高速傳輸進行遊戲備份，擴大玩家們的遊戲資料庫。

SE880搭載USB 3.2 Gen2 x2傳輸介面，能以20Gbps的極限速度進行高速傳輸，實際讀寫速度更高達2000MB/s，較一般外接硬碟的100MB/s傳輸速度相比，大幅提升約20倍效能。同時，更可透過Type-C高速接口與電腦連接，直接在SE880上編修3D影像或4K影片等巨型檔案，不用再多一道程序，將檔案複製到內建硬碟中再進行編修操作，輕鬆滿足創作者高速存取編修多個巨型檔案需求。

SE880延續Elite系列的簡約洗鍊外型，搭配輕量鋁質外殼，並搭配專業機構設計，打造出比Airpods更小更輕的袖珍尺寸，重量也僅有31g，不論是創作者或遊戲玩家都可輕鬆將海量資料掌握在手，同時資料存儲更穩定與耐用。目前SE880提供500GB與1TB兩種容量款式，並提供五年保固服務。