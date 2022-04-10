由經濟部國際貿易局主辦，中華民國對外貿易發展協會執行的新南向台灣形象展從即日起開始徵集參展廠商。今(111)年的台灣形象展將瞄準馬來西亞(8月3日至5日)、泰國(8月31日至9月2日)和印度(9月28日至9月30日)三大市場辦理線上展覽，同時也規劃在當地人潮眾多的購物中心設置小型實體展示區方案供有興趣的參展商加購選擇。

從2017年開始舉辦的台灣形象展是貿協針對新南向市場所規劃的旗艦型拓銷活動，藉由國家形象協助台灣的優勢產業和產品前往當地拓銷。隨著政府的大力推廣，這幾年來台灣出口到新南向國家的總金額從2016年的592.3億美元成長到2021年825.8億美元，成長率高達28.3%，顯示政府鼓勵台灣廠商前往新南向國家開拓市場已收初步成效，新南向國家對台灣的產品需求也逐漸升高。2022年各國逐步走向解封，要拓展新南向國家疫後經濟V型復甦和供應鏈重組商機，透過台灣形象展與新南向市場潛在買主接觸將會是最快最有效的方法之一。

馬來西亞、泰國和印度是新南向市場中的主要國家，印度是南亞地區人口最多、經濟規模最大的國家，泰國和馬來西亞的人均所得則是分別達到7000美元和1萬美元以上，是該區域中人均所得僅次新加坡和汶萊的富裕國家，同時也是區域的製造中心，相對於對台灣的產品接受度也會較其他國家來的高。

除此之外，疫情之後這些國家經濟和工業產出反彈的幅度也十分驚人，馬來西亞和泰國已於2021年底逐漸走出新冠肺炎的陰霾，根據IMF的預估，2022年馬、泰兩國的經濟成長率可介於5.1%～6.5%之間，印度更可高達8.7%，屬於強力的V型復甦；在工業產出和新訂單增加的部分，IHS Makit的PMI報告顯示這些國家的工業產出和訂單自2021年末至今已經連續數個月站上50分的枯榮線，顯示工業部門已從疫情的衝擊迅速恢復，廠商信心正快速的恢復。

為了因應後疫情時代快速變動的政經環境和短鏈化的趨勢，各國政府紛紛推出未來的產業發展藍圖，希望能夠利用自身優勢在下一世代的產業競爭中脫穎而出。今年新南向台灣形象展將依照各國產業發展趨勢規劃展出工業4.0、綠色經濟、智慧醫療、內需消費、文化觀光等五大主題，此外針對不同國家特性也另規劃如清真、智慧農業等主軸，歡迎有興趣的台灣廠商踴躍報名，利用台灣形象展平台搭上新南向國家疫後復甦的列車。