市調機構IDC最新「全球人工智慧支出指南研究」指出，不含日本的亞太區2025年AI支出將達到320億美元，2020～2025年複合成長率（CAGR）估達25.2％。而台灣企業在AI的預算支出今年估達3.65億美元，其中以金融服務、製造與零售流通業的需求最高。

IDC亞太區認知計算／AI副研究總監Jessie Danqing Cai表示，由於疫情引起的許多變化，預期遠端或非接觸式參與等AI實際案例的採用成長動能將持續。就長遠來看，對AI解決方案相關風險因素管理的明確指導，將進一步提高購買組織的信心水準。

IDC預期，未來5年銀行業將繼續在AI解決方案上投資最多，透過加強的威脅情報和欺詐分析應用程式，降低風險對銀行業的AI投資至關重要。

國家／地方政府是AI解決方案的第二大支出者，專注於公共安全和緊急回應、增強威脅情報和預防系統。

至於下一個支出最高的產業是專業服務，IDC預估將以年複合成長率26.6％的速度快速成長，重點領域是加強型客戶服務代理，這有助於解決客戶問題。智慧業務創新和自動化將優化和簡化複雜和重複的業務任務，以支援組織決策。

IDC IT支出指南高級市場分析師Vinayaka Venkatesh指出，面對政府對AI的信任、穩健性及其道德使用的法規日益增加，企業需要解決這個問題。金融服務、飯店和旅遊業等需要面對客戶的產業，將率先面對這些政府要求。

前五大使用案例占61億美元，占AI總支出34.5％，預期至2025年將增至108億美元。對增強型客戶服務代理、銷售流程推薦和增強及智慧業務創新和自動化解決方案等使用案例的投資在所有產業中都很普遍，能使企業提供更好的客戶體驗，同時節省決策時間。

國家和地方政府在公共安全和緊急應變解決方案的支出占AI總支出逾64.3％，可應對新出現的威脅，並改善應急／災難規畫和應變。同樣的，金融服務機構將AI總支出的約25％投入到欺詐分析和調查AI解決方案上，以檢測詐欺性交易和異常情況。

而硬體將是領先技術、占AI支出逾49.8％，最大投資領域將是伺服器、占總支出逾84％，其餘將用於儲存。軟體為第二大領先技術、占AI支出31％。軟體領域AI總支出的71％用於AI應用和AI平台。服務業的支出成長最快，技術方面的5年期年複合成長率34.3％。

IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀表示，以台灣市場來看，台灣企業在AI技術的預算支出今年估達3.65億美元，其中以金融服務、製造與零售流通業的需求最高。預期AI應用將持續擴散，整體市場維持成長態勢。

IDC指出，AI技術已被廣泛的應用在顧客體驗與營運流程優化，包括透過聊天機器人服務強化客戶服務管道、以AI技術優化商品推薦準確度、透過人臉辨識技術進行身份驗證、持續改善數據分析模型以優化詐欺偵測，以及建立AIOps機制以降低資訊系統的維運工作等。