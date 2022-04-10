買房子最怕當冤大頭，因此買家會傾向尋找口碑好的業者。為了將交易狀況透明化，北市地政局推出「消費爭議整合查詢2.0」，完整揭露全台北市不動產經紀業、租賃住宅服務業、開發業評價，如果業者曾發生過爭議事件，一查網站就一目了然，包括爭議原因、和解率等等，無論買房或租屋都適用。

地政局表示，為了讓買房或是租屋的人安心，台北市建立了消費爭議整合查詢，上面刊登所有台北市不動產買賣爭議事件，能針對不動產經濟、開發業者、租屋服務業者3種項目來查詢。

買房或租屋前先查詢更安心。（摘自消費爭議整合查詢2.0網站）

網站操作方式為，先選擇查詢類別，不動產經紀業者、開發業者，或是租賃住宅服務業者，接著點選日期區間就會跑出資料。上頭會紀錄是買賣或租賃、和解率、未和解件數以及爭議原因，其中爭議原因包含隱瞞重要資訊、漏水、斡旋金返還、交屋延遲等等，用圓餅圖的方式呈現，方便民眾迅速掌握狀況。

地政局指出，這次升級版的「消費爭議整合查詢2.0」還新增手機定位功能，可以直接查詢附近有哪些不動產經紀業者、租賃服務業者，還有自2018年到現在4年多年來的消費爭議，把資訊全面公開透明，讓買家自行評估風險，也刺激同業間互相督促，減少買賣糾紛。

地政局統計發現，台北市近1年最常見的房屋買賣糾紛，原因包括隱瞞重要資訊，像是沒有如實告知是海砂屋，或者房屋漏水、定金返還談不攏等等；租屋部分，則是比較多押金返還、水電收費、修繕等爭議。如果已經遇到買賣或租屋糾紛的人，可直接撥打1950消費者服務專線尋求協助。