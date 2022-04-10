母親節將至，新北市長侯友宜10日特地前往三重區向獲選今年度模範母親代表的王施珍珍祝賀。（葉書宏攝）

母親節將至，新北市長侯友宜10日特地前往三重區向獲選今年度模範母親代表的王施珍珍祝賀，阿嬤育有4子1女，在家道中落、先生過世後，一肩扛起家中重擔，每天擺攤賣菜，拉拔子女受高等教育，各自成家立業。侯友宜讚許她不僅是「台灣阿信」，更是全市模範母親中第一名的代表。

王施珍珍今年90歲，出生於彰化鹿港小鎮，曾受日本殖民台灣時的小學教育，迄今仍保有學業證書，和其他獲獎的書狀，顯現當年非常好學，也因此重視子女的教育。

為了躲避二次世界戰亂，全家四處奔逃，她只能放棄學業到紡織工廠學習裁縫，以分擔家計。1952年，經媒妁之言嫁予從事南北貨批發商王家，育有4子1女，原有番榮景，無奈王家後來經商失敗，1969年舉家遷到三重文化北路租屋定居。

為維持生計，阿嬤與先生每天清晨四點就到台北大橋下太平市場批發蔬菜，運送過橋回三重，在文化北路和長壽西街口擺攤販售。62年先生往生，阿嬤更一間扛起經濟重擔，但她堅持讓子女完成高等教育。長子王世雄畢業於台大農經系，創立晟品有限公司，為國內知名冷凍海鮮進出口批發；其他子女也都各自有成。

阿嬤退休後，長媳帶著她到慈濟基金會參加各項活動，她也常捐善款，默默幫助需要的人。閒暇時與街坊鄰居在巷弄內泡茶聊天，晚年生活愜意。

侯友宜由社會局長張錦麗、三重區長陳奇正、永安里長黃麗伃等人陪同道賀，子女特地幫阿嬤打扮，身穿桃紅色洋裝，戴著白色珍珠項鍊，神采奕奕，侯友宜說：「根本看不出90歲啊！」他還直叫著：「母啊、母啊！」說阿嬤和他母親年齡若仿。

阿嬤拿出泛黃的照片和小學的獎狀與侯友宜分享，侯友宜稱阿嬤將這些求學的歷程都保留完整，顯示對子女教育的重視，也難怪子女們都受到高等的教育，各個事業有成。