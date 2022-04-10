一名50多歲的中年婦人，照腸鏡時發現長了一個0.8公分的腺瘤，醫師建議切除卻遭她拒絕。兩年後婦人再度回診，結果已轉為大腸癌三期，腸子被迫切掉一半。

肝膽腸胃科醫師張振榕在《醫師好辣》分享，他曾收治一名50多歲的婦人，因宗教信仰，在做內視鏡前事先聲明，「假如我有息肉，你不可以切」，醫師當下傻眼，好說歹說都勸不動，最後只好先做。

沒想到大腸鏡一照，真的找到一個0.8公分大小的腺瘤，因已答應婦人不切，於是作罷。張振榕告訴婦人，若放任不算小的腺瘤不管，最快5年後會變成癌症。

婦人原不以為意，不料2年後因大便出血再度就醫，又要求再做一次大腸鏡，「再做下去，都第三期了」。張振榕分析婦人飲食習慣，她茹素數10年，卻愛吃素肉、素雞、素魚等加工類食品，也嗜吃甜食，加上缺乏纖維質補充、這些都是大腸癌的危險因子

醫師指出，一般來說，大腸息肉超過1公分就很危險，婦人當時已瀕臨癌症邊緣。最後婦人還是得開刀，不僅要化療，連腸子都被切除一半，悔不當初。