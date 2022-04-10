國內本土疫情持續延燒，正在隔離中的蔡英文總統今天表示，政府團隊正全力因應新階段的疫情防治，也持續提升快篩試劑的量能和運用，讓大家都能做好個人防疫，也降低疫情擴散的風險。

蔡英文在臉書表示，她正在居家隔離進行中，依照指揮中心的指引和醫療團建議，上午完成了一次快篩。為了確保準確，她仔細地跟著說明書一步步操作，「結果是陰性，身體狀況也維持得很不錯，請大家安心」。

她說，許多人都有快篩經驗，有人會連打好幾個噴嚏，有人會覺得有微微的痛感，她自己倒沒有這樣的感覺，應該是操作時有點緊張，但無論如何，透過快篩來確認自己的健康，降低感染風險，都是我們保護自己與家人的表現。

面對疫情，蔡英文強調，政府團隊正全力因應新階段的疫情防治，也持續提升快篩試劑的量能和運用，讓大家都能做好個人防疫，也降低疫情擴散的風險。

此外，雖然隔離期間不能出門，但她說，4月12日，她仍將與「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」進行視訊會議，繼續為台灣拚外交！她也呼籲「周末期間，大家出門也都要繼續落實防疫喔！」