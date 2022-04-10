自稱五教共主「少龍」的徐浩城，被控沒有醫師資格卻開立藥方給信徒，還招收信徒的女兒成立「仙女班」，對多名「仙女」猥褻遭起訴，去年徐因病重，台北地院裁定以300萬元保外就醫，由於徐病情未見好轉，醫院一度發出病危通知，法官認為他無法出庭，裁定停止審判。

徐被控創立「華興靈修中心」，招攬信徒靈修打坐，收受信徒捐獻在全台興建道場，並招收「仙女班」，專收2、30歲未交過男友，無性經驗女子，信徒紛將求學中的女兒送進「仙女班」，徐對「仙女」灌輸要終生獻身給師父，否則墜入地獄受害，藉此逼迫「仙女」舌吻、襲胸吸奶、舔下體猥褻14次，有6女受害。

徐被北檢依《刑法》強制性交未遂、強制猥褻、違反《醫師法》起訴，一度遭羈押7個月，直到去年1月間因主動脈剝離等重病，台北地院裁定以300萬元保外就醫。

但徐自去年3月至9月間一再因病進出醫院，醫院一度發出病危通知，目前需24小時專人協助照顧，法官函詢醫院，醫院指徐下肢肌肉萎縮無力，難以久站，法官認為以徐目前身體狀況，並不適合出庭應訊，裁定停止審判。