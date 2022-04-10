中央流行疫情指揮中心10日公布新竹市新增7名確診個案，案27091、案27092、案27093、案27094、案27276、案27516、案27517，包含外縣市確診個案足跡重疊延伸與關東國小延伸案。

新竹市衛生局表示，案27091為未滿2歲男童，與案26389（4月8日個案，未滿5歲男童）受同一個保母案27517（40多歲女性）照顧，受匡列、PCR採檢陽性確診，共匡列7名家人進行採檢及居家隔離；案27517是居隔期間出現肌肉痠痛、喉嚨癢、發燒等症狀，PCR採檢陽性確診。

新竹市＋7公布足跡 足跡重疊外縣市確診個案

新竹市防疫報告

衛生局表示，案27092和案27093為30多歲的夫妻，4月3日曾與案26390（4月8日之個案，30多歲女性）一同於外縣市友人家聚餐受匡列，兩人PCR採檢陽性確診，共匡列同住家人7人、公司員工8人進行採檢及居家隔離。

外縣市足跡

案27094為30多歲男性，與案26142（4月8日之個案，20多歲男性）同行至花蓮旅遊，足跡與花蓮案25446重疊，受匡列PCR採檢陽性確診，匡列人數確認中。

案27276為40多歲女性，為案25251（4月6日之個案，關東國小學生）的母親，在孩子確診後在醫院照顧，昨出現發燒及咳嗽症狀，經PCR採檢陽性確診，因其可傳染期皆在醫院，無匡列接觸者。

案27516為20多歲男性，為外縣市案26073匡列對象，居隔第二天出現發燒、喉嚨癢、嗅覺異常等症狀，PCR採檢陽性確診。