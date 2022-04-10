高雄鋼鐵人10日下午前往桃園客場遭遇領航猿，不過隊長「男模」呂政儒並未登錄在球隊名單當中，鋼鐵人也緊急發布公告說明，強調呂政儒大兒子與老婆被CDC匡列，目前PCR採檢皆屬陰性，儘管呂政儒上周並未跟家人同住，卻因必須照顧次子，所以今天請假缺陣，鋼鐵人也在今天賽前進行全隊快篩，姊果全體都呈陰性。

以下是鋼鐵人公告內容，「高雄鋼鐵人隊長呂政儒大兒子的足跡與確診者重疊，被CDC匡列，呂太太一同被列為匡列對象，但兩人日前PCR皆採陰。

呂政儒上周隨隊出賽，未與家人同住，因此未被匡列，近期兩次快篩皆採陰，但為照料次子，呂政儒告假4月10日賽事。

有鑑於近期疫情持續升溫，高雄鋼鐵人謹慎起見，決議自行提高防疫規格，未來每次賽前要求全隊球員皆需接受快篩，4月10日對戰桃園領航猿賽前，球員也已快篩完畢，結果為全數陰性，萬全準備期盼賽事能安全且順利進行。」