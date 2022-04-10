彭姓男子不滿蔡姓女友移情別戀，2019年7月間凌晨，趁蔡女沒注意之際，輸入蔡女手機密碼，取得蔡女和其他男子的私密性愛影片，在以匿名方式，上傳至「Dcard」，並公開蔡女的IG帳號以及聯絡方式截圖，士林地檢署調查後，依妨害秘密罪起訴彭男。

彭男2019年7月6日凌晨2點半，在Dcard以匿名的方式發表「外流影片問卦」，內容則是「前陣子看Line群組，有人發了一段影片，號稱是被前男友開副本」並在下方留言「女主角據說是該圈子出了名的亂」並附上IG、FB帳號，彭男輾轉公開性愛影片女主角的身分，卻隱藏自己身分。

彭男警詢時更否認上傳，並稱從未看過影片，文字也不是他寫的，懷疑是蔡女自導自演，辯稱Dcard的帳號密碼遭盜用，但檢察官認為，蔡女盜用彭男的帳號，上傳自己的性愛影片，並將自己的個人資料公諸於世，與一般常情不符，認定彭男所辯稱是卸責之詞，難以採信。