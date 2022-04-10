學甲香遶境，八仙藝閣小朋友戴上防護面罩防疫。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南學甲香上白礁謁祖祭典遶境，今（10）日進入第2天活動，今日遶境全程39點3公里，遶行學甲區溪北地區、北門區及鹽水區等庄頭，因為疫情升溫，學甲慈濟宮印製大批宣導臂章，宮廟藝閣小朋友因化妝穿戴頭飾，也戴上透明防護面罩。

保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮4年1次的「上白礁」謁祖「刈香」遶境祭典，因為疫情延遲2年舉辦，昨天完成24點67公里後，今天再挑戰39點3公里。

清晨7時正，在全國獨一無二人工扛陣的民俗藝陣「蜈蚣陣」前導下，綿延3公里長的香陣再度由慈濟宮出發，展開第2天的遶境祭典。

參與遶境的民俗藝陣包括大龍陣、鼓花陣、高蹺陣、素蘭小姐要出嫁、12婆姐、牛犁陣、鬥牛陣、宋江陣、山地舞等，沿途熱情表演，吸引不少信徒民眾拍手叫好。

慈濟宮董事長王文宗表示，原本逢4年1次的「學甲大刈香」祭典，大陸白礁祖宮以及分靈到香港、菲律賓馬尼拉、宿霧、大陸福建晉江寶泉庵等地廟宇，以前都將組成進香團來台灣台南學甲「謁祖」，並參與刈香遶境祭典，今年疫情影響沒有辦法組團來台，大陸白礁祖宮製作大盆的蘭花盆栽祝賀祭典順利成功。