再增4中症患者 一人完整接種3劑仍染疫

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，10日新增4名中症病患、0重症（重症個案定義為住進加護病房者）。4名中症病患中，有1名50多歲的女性，不曾接種過新冠疫苗，本身有心臟病史。

另3人都打過疫苗，其中2人更已完整接種3劑，一名60多歲男性本身無慢性病史，染疫後出現肺炎現象；還有1人打過兩劑，有慢性病史。

陳時中指出，全國疫情自今年一月一日以來，累積3546例確診個案，輕症、無症狀者比率為99.61%。