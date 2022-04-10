再增4中症患者 一人完整接種3劑仍染疫 14:102022/04/10 中時 鄭郁蓁 、中時新聞網、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 再增4中症患者 一人完整接種3劑仍染疫 訂閱影音： 中時新聞網 中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，10日新增4名中症病患、0重症（重症個案定義為住進加護病房者）。4名中症病患中，有1名50多歲的女性，不曾接種過新冠疫苗，本身有心臟病史。 另3人都打過疫苗，其中2人更已完整接種3劑，一名60多歲男性本身無慢性病史，染疫後出現肺炎現象；還有1人打過兩劑，有慢性病史。 陳時中指出，全國疫情自今年一月一日以來，累積3546例確診個案，輕症、無症狀者比率為99.61%。 放棄精準疫調 陳時中首度承認：已不適用 唯一淨土淪陷 南投夫妻到北部打高爾夫 雙雙染疫 #中重症 #羅一鈞 #血氧濃度 #疫苗 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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