台大名譽教授張麟徵（左）、資深媒體人唐湘龍。（取自《觀點》Youtube直播）

《經濟學人》去年曾說台海是地表最危險的地方，台大政治系名譽教授張麟徵認為，台灣情勢非常危險，但蔡政府有點身不由己，如果台灣發生戰爭，那是天大的傷害。

台大政治系名譽教授張麟徵8日在《觀點—龍行天下》網路直播中表示，國際法是弱國的工具，對強權來說，視國際法於無物，國際社會就是叢林的社會。所以不論大小國家，都希望有核武，例如北韓，美國就不敢動他。例如就烏克蘭的「布查」事件，應該盡快成立調查委員會，但是被英國阻擋。所以維持國際社會和平正義，不能寄望聯合國。

唐湘龍認為，不需要把俄羅斯被趕出人權理事會看成很嚴重，川普也曾經退出人權理事會，美國政府也退出教科文組織，退群歷史斑斑可考。

張麟徵分析美國在俄烏戰爭中可以獲得的利益。第一就是激活北約，原本北約要老死了，現在團結在美國麾下對抗俄羅斯。另外，美國要升息縮表壓抑通膨，有戰爭就導致避險需求，美元匯回流到美國。不過這次不是很成功，因為美國把SWIFT當成制裁工具，破壞資本主義社會私有財產神聖不可侵犯的原則。

張麟徵指出，美國這幾十年發動戰爭太多了，包括用北約名義轟炸南斯拉夫、入侵伊拉克，以及在「後院」拉丁南美洲的行動，出兵格瑞那達、巴拿馬、尼加拉瓜，都違反國際法。

張麟徵直言，美國現在想炮製兩場戰爭，一場已經發生了，用俄烏戰爭拖垮俄羅斯；另外一場在醞釀中，就是台海，去年《經濟學人》說台海是地表最危險的地方，沒想到烏克蘭先發生了。

張麟徵強調，台灣情勢非常危險，但蔡政府有點身不由己，如果台灣發生戰爭，那是天大的傷害。