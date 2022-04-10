《捉鬼三兄弟：暗中捉鬼》最新一季持續探索各地知名鬧鬼景點。（MyVideo提供）

MyVideo線上跟播Discovery頻道靈異實境節目《捉鬼三兄弟：暗中捉鬼》最新一季，「追鬼三兄弟」從2016年起開始探索各地知名鬧鬼景點，已是近年西洋靈異節目最有名的兄弟檔，他們在本季將繼續尋找各地靈異傳說，並找來與事件相關或親身經歷撞鬼者懇談，揭開背後不為人知的故事。首集就祭出令人聞之喪膽的「死刑監獄」，3人不得不走進曾執行絞刑的監獄，他們忍不住自開玩笑：「黑人的命也是命，還要送我們進監獄！」

首集場景是已廢棄30年的哥德監獄，該監獄曾在約百年前關過罪大惡極的兩位死刑犯，並且執行過少見的雙人絞刑，但據傳兩人在死前都自稱是被冤枉，當地也成為市中心鬧鬼最嚴重的地方，「捉鬼三兄弟」決心找出真相，首先由馬可斯和朱安拿著磁場探測儀走進獄卒房間，鈴聲瞬間大作，在外監測小螢幕的戴倫還一度失去與他們聯繫的訊號，更可怕的是站到絞刑台旁時，突然出現巨大聲響，他們一探究竟後驚呼：「彈簧鎖自己打開了，原本是鎖著的，可能是個徵兆，告訴我們不要待在那裡！」

其中擁有強烈靈異體質的馬可斯表示，他一走進執行絞刑的1座螺旋梯，瞬間精疲力盡並且想吐，彷彿整個房間在旋轉，「胃開始不舒服，只是拍些鏡頭，卻大量消耗體力」，但「追鬼三兄弟」無懼獄中惡鬼不斷現影，甚至在監獄裡進行感官剝奪的實驗，有人把自己關進死刑牢房禁閉室，另1人在絞刑台旁把眼睛矇住，用全身心感受靈異現象，成功用光感結構攝影機拍到絞刑架上兩個身影重疊，被行刑者底下似乎還有人拖著他，最驚人的是，他們捕捉到的各種證據都與傳說相符！

在哥德監獄裡工作過的1名男子表示，曾經感覺有人用手指奮力拍他肩膀3下，接著有個形體不完整的「鬼影人」走過身邊，他立即衝到外面，熱到在攝氏10度的氣溫下將全身衣服脫掉。另外有位女性數年前想整頓該廢棄監獄成為當地觀光景點，卻在巡邏時發現，「有人把手伸進腰間，還有臀部和大腿內側」，她回頭想責怪老公，沒想到老公根本已經走遠，她害怕的說，「之後再也沒有一個人回到這裡」。

「追鬼三兄弟」的戴倫首次走進監獄時，也感受到有人抓他的屁股，他不安的說：「感覺是被搜身。」他們後來推論，傳說中虐待死囚的獄卒可能才是長久以來不斷出現的鬼魅，他們認為這位獄卒只是認真執行勤務，但卻被誤傳為虐囚者，氣憤於真相未被公開才陰魂不散，3人希望透過這次捉鬼調查，讓當地人明白真相，並且解除該地鬧鬼的危機，這也是《捉鬼三兄弟：暗中捉鬼》的真正初衷。《捉鬼三兄弟：暗中捉鬼》每週四 24點在MyVideo跟播。