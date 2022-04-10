男星吳尊近年把演藝重心移到大陸，他在3月中旬宣布從汶萊移居到大陸，只不過吳尊3月30日才搬到上海，4月1日就開始居家隔離，吳尊今（10日）則首度在微博透露隔離生活，他正能量說：「居家隔離也可以過得充實，總有辦法可以做一些讓生活更有意義的」，同時，吳尊也曬出健身照，他肌肉炸裂、健美身材曲線相當不科學。

吳尊3月30日才搬到上海，4月1日就開始居家隔離，不過吳尊仍慶幸身邊有朋友協助，相較於當地屢傳民眾搶菜，吳尊則特別感謝上海區政府發蔬菜禮包，吳尊表示：「我們也算是見證歷史的人」，同時，吳尊也正能量說：「居家隔離也可以過得充實，總有辦法可以做一些讓生活更有意義的」。

吳尊除了曬出一家四口快篩陰性結果外，他也分享在陽台半裸做健身操，在2天內整理好行李，以及帶孩子運動、做烘焙照，其中，吳尊肌肉炸裂、身材零贅肉，健美曲線相當不科學，完全看不出吳尊已是42歲，儘管有網友留言：「沒想到剛搬來碰上上海疫情了」，吳尊仍正能量說：「幸好封之前搬進了新家」。

吳尊肌肉炸裂、健美身材曲線相當不科學。（圖／取材自吳尊微博）

42歲吳尊以男團「飛輪海」出道，之後以《東方茱麗葉》、《花樣少年少女》等戲，奠定偶像劇一哥的地位，隨著吳尊在2013年出書認隱婚生女後，吳尊也大方以人夫、人父身分登真人秀，他接連在《爸爸回來了》、《爸爸去那兒》、《婚前21天》公開天倫樂，也讓吳尊成為新一代的新好男人和好爸爸代表。

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