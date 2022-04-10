盧姓嫌犯遭查獲持有衝鋒槍與手槍各一把。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

盧姓嫌犯遭警查獲大批槍、毒。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

盧姓男子遭警方鎖定販毒，平時將槍枝、毒品藏在汽車內，在將車停在離住家1公里外的飯店地下停車場，販毒時從家中騎車到停車場，換汽車外出，以「人、槍、毒分離」方式，躲避警方查緝，警方日前在飯店地下室將他包抄，當場查獲長、短槍各1把，另有1.1公斤的安非他命17包。

37歲盧男家住關廟區，因販毒躲警，四處流竄，原先租屋在仁德區，再搬到東區、最後落腳永康區，且在一家防疫旅館地下室租用停車位，停放汽車，車內藏有槍、毒，他在毒品交易前，先從住家騎車外出，再到旅館地下室換車。

盧嫌為防警追查，每次換車時都很警惕，經常在附近繞圈子，甚至停靠在路邊一段時間，等見到無可疑人車接近才會換車。

警方跟監2個月，掌握他的犯案習性，日前時機成熟，趁他開車回到防疫旅館地下室時，準備將他一舉成擒，盧嫌將車熄火後，竟在車內待了5分鐘才下車，警方沉住氣未提早現身，等他離開汽車，一擁而上將他逮捕。

遭大批刑警包圍，盧嫌只能束手就擒，車上遭查獲槍、毒，包括1把罕見的捷克製蠍式衝鋒槍，另還有1把改造手槍，子彈27顆，另有17包第2級毒品安非他命共1公斤多，市價120萬元。

盧嫌供稱才剛購進毒品就被逮到，槍枝則推托向已故死者以8萬元購得，全案訊後依毒品、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。