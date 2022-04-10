中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，身上流著阿美族血統，擁有精緻外表，還有超火辣身材，集甜美與性感於一身，被封為「啦啦隊女神」，IG擁有超過77萬追蹤數，臉書也有40萬人支持，坐擁高人氣，而她除了擔任啦啦隊員，也經營個人YouTube頻道「苡級玩家」，近日她上傳吸睛新片，挑戰重型機車，影片最後還放送比基尼超辣影片。

巫苡萱在新片開頭，就向大家宣布要騎重機，從台北沿路騎在北宜公路還有蘇花公路上，對此她透露內心的緊張，她也承認做出這項決定，就連她自己也嚇瘋，因為這十分考驗體力和技術，於是她約了3位友人共同上路，過程中她們休息吃飯，不忘聊起騎車趣事，直喊拍照點要設在直彎道，才方便做出帥氣回眸眼神。

巫苡萱挑戰重機。(圖／巫苡萱 IG)

一行人騎在公路上，沿路吃吃喝喝，就這樣騎到深夜，4位騎士停車聊起騎車有多爽的心得，每經過一個隧道都有海闊天空的感覺，巫苡萱說騎車的魅力在於，有什麼煩惱在騎車的那一剎那，都能消失不見，她也對本次騎乘做出評價，作為才第二次上路的新手，她認為這算是成功經驗，帶領她騎重機的朋友，也對她讚不絕口，她高興喊道：「現在終於可以大聲說，我是車友！我是騎士！我是追～夢～人～！！」

緊接著巫苡萱回到飯店休息，穿著藍色亮面泳裝，露出傲人雙峰，仔細一看影片中出現的泳裝，原來是先前被她稱作流量密碼的照片，變為動態後巫苡萱身在三溫暖，池內光影變幻不定，水中波紋閃耀出的光芒，反射出她姣好的身材，隨著她各種擺拍，宛如水中仙女般，為重機影片做出滿意人心的結尾。