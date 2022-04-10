嘉義縣新增2確診個案，相關單位已針對確診者足跡完成清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新增2確診個案，相關單位已針對確診者足跡完成清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣4月10日公布2本土確診個案，分別精忠營區隔離新兵案27077，以及嘉義高中確診老師案27295，案27295為嘉義市今日公布確診案27116的接觸者，經通知採檢PCR陽性確診，匡列密切接觸者居家隔離6人，自主健康管理3人，至於精忠營區染疫新兵已達17人。

縣府指出，案27295在嘉義高中任教，與嘉義市案27116為乾兄妹，4月4日晚間7點由案27116開車至案家接1家4人至嘉義市家中聚餐，晚間11點搭計程車返家，5日一家4口開車返回老家及婆家後至他縣市，6日、7日、8日皆為自行開車前往外縣市上班及購物，僅夜間返家，無公共場所足跡。

8日晚間案27295接獲確診者接觸者採檢通知後，到醫院PCR篩檢陽性確診，收治隔離，匡列密切接觸家人居家隔離6人，自主健康管理3人，PCR採檢皆為陰性。

另嘉義市案27116為民雄鄉某工廠主管，6日、7日曾到公司上班，匡列接觸者71人，已全數完成PCR篩檢，報告皆為陰性，另匡列居家隔離3人，自主健康管理10人，自我健康監測58人，工廠已完成清消，因案27116居住於他縣市，除上班地點外無縣內活動足跡。

至於精忠營區隔離新兵案27077於8日出現發燒全身痠痛，經PCR採檢陽性確診，全營累計確診17人，全是新兵。