甫從屏東縣長初選勝出的立委周春米(右三)，今天到台南為朱明宏站台。(曹婷婷攝)

民進黨台南市議員初選民調將於4月18日登場，甫於屏東縣長黨內初選勝出的立委周春米，10日到台南為立委林宜瑾子弟兵朱明宏站台輔選，她說，自己剛經歷拚初選出線的壓力，「我感同身受」，因此義不容辭前來，力挺好的人才，讓年輕世代出頭。

民進黨市議員黨內初選進入最後衝刺，第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）擬參選人朱明宏，為立委林宜瑾子弟兵，今天在歸仁成立競選總部，立委周春米也專程到場相挺，這也是周春米在屏東縣長初選勝出後，首度到台南輔選站台。

周春米說，台南跟屏東的感情深厚，還有副總統賴清德跟屏東的感情，朱明宏是林宜瑾、林俊憲共同推薦的人才，朱明宏又是林宜瑾的子弟兵，林宜瑾問政能量強，就是團隊要很強，朱明宏即是團隊成員之一，所以要力挺的好的人才，延續好的能量，讓年輕人出頭也是民進黨重要的傳承責任。

第11選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎，市議員應選5席，民進黨4人登記參選，提名3人參選，包括現任郭鴻儀、鄭佳欣爭取連任，新人則有新潮流朱明宏、湧言會陳皇宇，力拚初選出線。

今天成立大會上，由朱明宏阿公為他披上彩帶，接著歸仁清水宮的陳榮中主委代表送上好彩頭，祝朱明宏順利過關。立委林俊憲、林宜瑾、洪申翰，議員王錦德、呂維胤、蔡筱薇，前議員劉正昌，議員擬參選人朱正軒和周嘉韋都前來支持，展現團結氣勢，「最強里長」陳永和也現身支持，認同年輕人肯做事肯打拚，希望鄉親也能給予支持。