富邦悍將10日賽前邀請「音樂頑童」庾澄慶開球，由總教練丘昌榮擔任捕手，「雙哈林」相見歡也讓大家直呼：「真的好像！」2人長得像庾澄慶也點頭，「他年輕的時候某些角度真的很像，但我的眼角有特點、下垂，他沒有像我這麼衰，所以他這部分比我帥氣。」

庾澄慶前來為富邦開球，練習時他只希望不要「挖地瓜」，最後球直接進到捕手手套，成功開出好球。「開玩笑，我就說嘛！我有看過其他開球，雖然挖地瓜也有效果，但好歹也要有點面子，因為平常常常運動，只希望能安全進入本壘板就好。」

丘昌榮神似庾澄慶，在球場上也被叫「哈林哥」，賽前他也透露年輕時去餐廳吃飯時，被路人誤認的趣事，庾澄慶也認為，兩人年輕時某些角度真的很像，但他笑著說：「我跟他講，我的眼角有特點、下垂，他沒有像我這麼衰，所以他這部分就比我帥氣。」

庾澄慶還說，自己過去在社群媒體上發文，不論是工作、私下的活動，都會有人在下面留言「不要再玩了，趕快回去練球」，留言多到他去google丘昌榮是哪一號人物，「我發現他年輕時候的角度比較像我，現在可能比較辛苦，感覺他可能壓力大，現在我比較年輕的感覺。」

庾澄慶也透露，自己從小就對棒球十分狂熱，「剛剛看到林華韋校長，就想到以前半夜看威廉波特的時光，全民瘋棒球，後來在台灣的國際賽我也會去看，真的是很熱血。」

今天庾澄慶只有開球沒有演唱，但他說：「賽前跟球員說『要贏球啊！』只要贏球我就唱越多，就算他們不要我來也都來。」

庾澄慶賽前為富邦悍將開球。（陳怡誠攝）