現代人工時長、壓力大，受便秘所苦者不在少數，然而便祕影響的不只是腸胃及肛門不適，還可能引來疾病纏身。對此，中醫師王心眉特別在臉書PO文提醒，每周解便次數少於3次時，恐會導致6大問題，千萬不可不慎！
王心眉表示，許多人對於便祕的定義不甚清楚，事實上只要有以下3種症狀，就意味著有便祕傾向：
1、每星期解便次數少於3次，或排便時必須用力
2、每次便量少、糞便呈顆粒狀或過硬
3、排便時有痛感或有血便、排便後仍有便意、腹脹或是腹痛
王心眉接著指出，便祕除了影響心情，也會因為毒素長期在腸道累積，衍生6大問題：
▍肥胖
毒素導致大腸水腫，下半身血液循環減慢，容易形成梨形身材。
▍體臭產生
毒素的聚集可能引起口臭和體臭。
▍情緒神經衰弱
便秘引起煩躁不安、心神不安、失眠等症狀。
▍肛門周圍疾病
便秘使大便變硬，若勉強將大便排出，容易傷害到肛門周遭的黏膜而造成痔裂、肛裂、脫肛、肌炎等疾病。
▍誘發癌症
毒素持續刺激腸黏膜，易導致大腸癌。
▍皮膚粗糙
皮膚的出油量多，易長痘痘，而又缺水顯得乾燥。
最後，王心眉提醒，如果有上述便秘症狀，千萬不可輕視，尤其是腸道相關疾病，建議及早治療。
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