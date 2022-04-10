現代人工時長、壓力大，受便秘所苦者不在少數，然而便祕影響的不只是腸胃及肛門不適，還可能引來疾病纏身。對此，中醫師王心眉特別在臉書PO文提醒，每周解便次數少於3次時，恐會導致6大問題，千萬不可不慎！

王心眉表示，許多人對於便祕的定義不甚清楚，事實上只要有以下3種症狀，就意味著有便祕傾向：

1、每星期解便次數少於3次，或排便時必須用力

2、每次便量少、糞便呈顆粒狀或過硬

3、排便時有痛感或有血便、排便後仍有便意、腹脹或是腹痛

王心眉接著指出，便祕除了影響心情，也會因為毒素長期在腸道累積，衍生6大問題：

▍肥胖

毒素導致大腸水腫，下半身血液循環減慢，容易形成梨形身材。

▍體臭產生

毒素的聚集可能引起口臭和體臭。

▍情緒神經衰弱

便秘引起煩躁不安、心神不安、失眠等症狀。

▍肛門周圍疾病

便秘使大便變硬，若勉強將大便排出，容易傷害到肛門周遭的黏膜而造成痔裂、肛裂、脫肛、肌炎等疾病。

▍誘發癌症

毒素持續刺激腸黏膜，易導致大腸癌。

▍皮膚粗糙

皮膚的出油量多，易長痘痘，而又缺水顯得乾燥。

最後，王心眉提醒，如果有上述便秘症狀，千萬不可輕視，尤其是腸道相關疾病，建議及早治療。