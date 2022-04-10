新北市淡水警分局與行員聯手攔阻詐騙。（淡水警分局提供）

現代網路發達，各式APP通訊軟體層出不窮，增加許多認識新朋友及聯繫老朋友的機會，但也導致有心人士日夜寒暄搏取感情與信任，進而從事詐騙行為從中牟利。

上月30日下午2時30分許在淡水區富邦銀行有位75歲吳老先生要臨櫃匯款新臺幣40萬元，面對行員好意詢問匯款用途，他卻支吾其詞，一開始說是要繳保險費，後來又說是要投資紅酒，行員見老先生眼神閃爍、前後說詞不一，察覺有異立即報案請警方到場處理。

淡水警分局水碓派出所警員吳世彬、劉軒綸到場後，溫聲詢問老先生並慢慢突破他的心房，終於他才說出了是Line上有投資群組教他如何投資股票穩賺不賠，因此他臨櫃匯款想要繼續獲利，員警聽聞後告訴他這就是詐騙，並且分享自身多次阻詐經驗給老先生聽，勸他千萬不可以匯款，一旁等待辦理銀行業務的路人也加入不停勸說，最終老先生打消匯款念頭，保住自己的退休金。

無獨有偶，在本月6日下午2時40分許在淡水竹圍地區永豐銀行內也有一名70歲賴姓老婦人要匯款新臺幣150萬元，她非常相信網路上「投資理財老師」的實力，行員覺得可疑請警方到場後，她依舊深信不疑，反而想說服員警「老師」一定會幫助大家賺大錢，竹圍所警員高鉦凱、吳政緯在現場以現實層面及經驗反問她「如果玩股票這麼容易賺大錢，那大家都去玩股票就好啦？」「如果老師這麼厲害，那為什麼是他們來找你，而不是有人主動去找他們呢？」字字句句都讓老婦人啞口無言、無法反駁，最後員警成功讓老婦人脫離老師的洗腦，放棄匯款給詐騙集團，阻止一場鉅額損失。

淡水警分局呼籲，網路投資虛擬貨幣、小道股票消息詐騙陷阱多，民眾遭遇類似情形時不可輕信，需再三求證，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免積蓄遭詐得不償失。