台中市環保局2020年開始採用「自動判煙技術與車牌影像自動辨識系統」查緝烏賊機車，頗有成效，此創新作為更獲「2022全球智慧50大獎」肯定。(環保局提供／林欣儀台中傳真)

為確實改善空氣品質，台中市政府環保局不僅針對大型固定汙染源加強控管，也不輕忽移動汙染源的管制，並結合AI智慧科技，2020年開始採用「自動判煙技術與車牌影像自動辨識系統」查緝烏賊機車，頗有成效，更於日前參加「2022全球智慧50大獎」，在智慧城市科技應用項目受肯定。

環保局長陳宏益指出，台中市府致力於改善及提升空氣品質，並實施多元管制策略，有感於台灣在電子科技及軟體開發上的厚強實力，特別整合軟硬體系統設備，2020年開始藉由科技執法創新作為，首創結合合人工智慧自動判煙技術與車牌影像自動辨識，用以查緝行駛中的排煙烏賊車。

陳宏益表示，此結合科技的查緝方式，也同時可管制未完成年度排氣檢驗的上路機車，以去年的數據來看，2021年全市應定檢機車數為119萬3452輛，已定檢數98萬6962輛、年度定檢率82.7％，躍居六都第一。

環保局強調，透過多管齊下的方式查緝，去年烏賊車檢舉數及主動稽查數合計1538輛次、經通知到檢者有510輛，且經青白煙稽查管制而報廢老舊機車比例達近4成，配合老舊機車汰換補助政策，去年全市汰換的1至4期老舊機車有6萬931輛，減碳量相當於栽種112萬棵樹木，等同闢建8.5座台中都會公園。

環保局指出，結合AI科技查緝烏賊車成效頗佳，而台中市此創新作為也入選全球50大智慧城市科技應用項目，堪稱台灣之光。