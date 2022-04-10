高雄市10日新增26例本土個案，市長陳其邁呼籲特殊娛樂場所相關接觸者盡快配合篩檢，「不要裝作不知道」。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市10日新增26例本土個案，「特殊娛樂」場所傳播鏈再新增12例。市長陳其邁呼籲，雖然特殊娛樂場所傳播鏈逐漸收斂，但仍有相關接觸者未配合採檢，「不要裝作不知道」，親友若不知情而染疫，是大家所不樂見。

高市府公布，特殊娛樂場所傳播鏈（雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國、1314科技酒店、中國人養生會館）群聚案再多12例，金巴黎、雅閣又衍生5名確診者，其餘7名屬於該場所確診者傳染給家人，該傳播鏈已進入第三波。

高雄市衛生局10日公布確診者足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

陳其邁呼籲，特殊娛樂場所因採取擴大篩檢，疫情逐漸收斂，目前到檢率76％。該場所相關員工、顧客不要「裝作不知道」，親友若不知情而染疫，是大家所不樂見。

高雄市衛生局10日公布確診者足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

此外，隔離期間（特殊娛樂場所）轉陽有5例；案25698衍生確診1例，感染源待釐清；案26395全家春假時曾到花東旅遊，造成家庭內部感染，又透過課後班擴散到學校，衍生確診3例；案27388家庭群聚5例，該家庭小朋友有呼吸道症狀就醫，採檢確診，感染源仍待釐清。

高雄市衛生局10日公布確診者足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

衛生局表示，今日餐廳、小吃、學校均有新增足跡，健身房也首度出現足跡（前鎮區民權二路、鳳山區文衡路World Gym）。海釣場染疫也擴大，顯示複合式經營場所的防疫出現漏洞。林園夜市也出現染疫者足跡。

疫情已滲入校園，關於學校最新停課狀況，教育局長謝文斌說明，目前高市共2校停課，停課班數20班。教育局針對疫情設立「校園關懷防疫專線」，在居隔期間有相關問題歡迎直接詢問，相關人員會主動關懷學生致贈卡片和禮物。

上課日學校和補習班一定要遵守防疫規定，有呼吸道症狀者絕對不能入校，一定要就醫配合採檢。

衛生局長黃志中強調，若民眾接到衛生單位通知、匡列為居家隔離對象，當下效力立即發生，須立即配戴口罩開車、騎車、步行返家（不得搭乘大眾交通工具），禁止移動及外出（含出國）。若無法依規定返家，請主動聯繫當地衛生局或撥打1922，相關單位會提供必要協助。