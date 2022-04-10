綠色金融需要倡議、邀請更多利害關係人參與，綠色金融科技則能讓綠金的構想，更有效率地達成。瑞銀集團UBS為此加入綠色軟體基金會（Green Software Foundation），並擔任指導員，期盼與軟體界一起研發創新作法，從技術面有效降低碳排，為全球低碳經濟做出貢獻。

國際間積極倡議綠色金融制度，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）甫公布的報告中，用了將近100頁說明金融如何協助碳排規劃，顯示金融業者的有效參與將對碳排帶來實質成果。

瑞銀表示，發展160年來，已累積數以千計的應用程序在全球業務運行裡，下一個重大步驟，除了加速數位轉型，需要把綠色相關包含到任何的項目、產品、或策略上。

在數位轉型方面，瑞銀把在地數據中心遷移到雲端，或系統地減少或移除閒置、耗電的資源，多年下來已開始作到減少碳排放。瑞銀表示，當前一項計畫是探索碳感知應用程序，好讓用戶能選擇排放量最低的計算選項，與綠色軟體基金會的合作，可以把想法獲得最佳實踐，以實證方式把知識散播出去，持續推動減少碳排放。

綠色軟體協會甫於2021年成立，位於開放軟體Linux基金會旗下，同屬於非營利組織，成立目的在幫助實現各法人機構達到2050年實現淨零排放的承諾。瑞銀集團首席數據長 Mike Dargan表示，構建更環保、更可持續的軟體，既是一種商業決策，也是一種文化決策。

瑞銀和綠色軟體基金會都體認到，減少碳足跡方面，人人都可以發揮作用，透過夥伴關係，我們希望找到更多合作方式，共同探討我們在構建和設計軟體時所做的選擇，好對我們周圍環境產生廣泛影響。