黨中央指羅智強民調低不會提名 江啟臣籲「多溝通」：公約數就是國民黨要贏

國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，引發一連串的爭議事件，國民黨前主席、立委江啟臣今（10）日被問到相關問題時，指出所有人的目標其實都相同，就是國民黨要贏，強調「只要目標一致，大家都可以談」。

江啟臣今日合體台北市議員第一選區參選人黃子哲及第三選區參選人詹為元，一同進行掃街拜票，高呼「啟來支持，堅守元哲」，希望兩位戰將有機會通過初選，為國民黨出征。江啟臣接受訪問時，被問到有關桃園市長人選的相關問題，他認為不管是黨中央、羅智強或是任何有意願參選的人，目標都是要讓國民黨贏，雖然黨內會有不同意見，但只要目標一致可以談。

針對黨內是否應進行初選，江啟臣表示應做出一個公平、公正的制度，讓所有有意願參選的人都能發揮，最終再交給機制來評定，他認為良性的黨內競爭，是有助於黨內進行團結的。

至於黨內新人大多找江啟臣及中廣董事長趙少康站台，鮮少與國民黨主席朱立倫合體，江啟臣則先開玩笑的說「這問題太針對啦！」隨後也解釋，黨中央有黨務中立的考量，直言「如果我是現任主席也不宜（同台），因為黨務就是要中立」，但也說經過正式提名後，主席與其他黨團所有委員一定都會全力幫忙。